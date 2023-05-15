Российские истребители сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Минобороны заявило, что российские истребители сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных си Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом заявили журналистам в понедельник, 15 мая, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что воздушные суда противника удалось ликвидировать в районах донецких населенных пунктов Селидово и Брусовка.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дроны противника были подбиты в районах сел в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

14 мая Минобороны доложило о том, что российские военные сбили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотников.