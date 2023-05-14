Минобороны: российские военные сбили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотников

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, истребительная авиация ВКС России сбила самолет Украины в районе Новогродовки в ДНР. Помимо этого, российские средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как отметил Конашенков, также уничтожены 18 украинских беспилотников — их заметили в районе Голой Пристани в Херсонской области, Кирилловки, Спорного, Веселого и Ямполовки в ДНР, Новоалександровки и Оборотновки в ЛНР, Петровки и села Жовтневое под Харьковом.

В субботу, 13 мая, российские военные доложили об уничтожении 18 украинских беспилотных летательных объектов в районе Великих Выселок в Харьковской области, Белогоровки, Кременной и Сватово в ЛНР. Несколько беспилотников ВСУ также было замечено вблизи сел Веселое в ДНР, Мировое и Пологи в Запорожской области, а также Крынки в Херсонской области.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.