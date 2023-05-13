В Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили 18 украинских беспилотников

Российские военные уничтожили еще 18 украинских беспилотных летательных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО сбили беспилотники Украины в районе Великих Выселок в Харьковской области, Белогоровки, Кременной и Сватово в ЛНР. Несколько беспилотников также было замечено вблизи сел Веселое в ДНР, Мировое и Пологи в Запорожской области, а также Крынки в Херсонской области. Помимо этого, российские военные перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Ранее российские артиллеристы также разбили место дислокации теробороны. В ночь на 13 мая российские войска артиллерийским огнем в районе Зеленовки под Херсоном разбили место временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. В итоге там ликвидированы десять военных и еще шесть автомобилей Украины.

Кроме того, начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил боеприпасом гаубицу М-777 ВСУ производства США. Российские артиллеристы также ударили и уничтожили Д-30 в районе поселка Победа — это произошло в рамках контрбатарейной борьбы.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.