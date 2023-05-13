Российский дрон-камикадзе разбил гаубицу ВСУ М-777 производства США

Минобороны: российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил гаубицу ВСУ М-777 производства США

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил боеприпасом гаубицу войск Украины М-777 производства США. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев в Telegram-канале Минобороны.

По его данным, российским «Ланцетом» была разбита 155-миллиметровая М-777 американского производства. Помимо этого, российские артиллеристы ударили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Победы — это произошло в рамках контрбатарейной борьбы.

Астафьев также указал, что нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника. Российская артиллерия «Юга» также разбила четыре места скопления живой силы в районе Часова Яра. На марьинском направлении подразделение радиационной, химической и биологической защиты выстрелами реактивных снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» также поразило четыре взводных точки противника.

Ранее дрон-камикадзе разбил позицию расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) ВСУ и попал на видео. Тогда военные корреспонденты уточнили, что позиция расчета ПТРК была атакована FPV-дроном, управление которым происходит в режиме «от первого лица».

7 мая российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил в зоне специальной военной операции (СВО) американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил начальник пресс-центра войск «Восток».