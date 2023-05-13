Российские артиллеристы разбили место дислокации теробороны под Херсоном

Артиллеристы РФ разбили место дислокации теробороны в районе Зеленовки под Херсоном

Российские артиллеристы в ночь на субботу, 13 мая, разбили место размещения подразделения бригады территориальной обороны Украины под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что ночью российские военные артиллерийским огнем в районе Зеленовки разбили место временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. В итоге там ликвидированы десять военных и еще шесть автомобилей Украины.

Помимо этого, артиллерийским огнем вблизи Приозерного уничтожена установка «Гиацинт-Б» с боекомплектом. ВСУ потеряли восемь бойцов: пятеро погибли и еще трое были ранены.

Ранее начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил боеприпасом гаубицу М-777 ВСУ производства США. Кроме того, российские артиллеристы ударили и уничтожили Д-30 в районе поселка Победа — это произошло в рамках контрбатарейной борьбы.