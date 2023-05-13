Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 13 мая 2023Россия

Российские артиллеристы разбили место дислокации теробороны под Херсоном

Артиллеристы РФ разбили место дислокации теробороны в районе Зеленовки под Херсоном

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские артиллеристы в ночь на субботу, 13 мая, разбили место размещения подразделения бригады территориальной обороны Украины под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что ночью российские военные артиллерийским огнем в районе Зеленовки разбили место временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. В итоге там ликвидированы десять военных и еще шесть автомобилей Украины.

Помимо этого, артиллерийским огнем вблизи Приозерного уничтожена установка «Гиацинт-Б» с боекомплектом. ВСУ потеряли восемь бойцов: пятеро погибли и еще трое были ранены.

Ранее начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил боеприпасом гаубицу М-777 ВСУ производства США. Кроме того, российские артиллеристы ударили и уничтожили Д-30 в районе поселка Победа — это произошло в рамках контрбатарейной борьбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о повреждении более 170 объектов инфраструктуры за сутки
Умер глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев
Эстония заявила о недовольстве по украинскому вопросу
В Совфеде заявили о планах рассмотреть провокацию с переименованием Калининграда
Российские артиллеристы разбили место дислокации теробороны под Херсоном
«Роскосмос» начнет проектирование миссии на Венеру
Стало известно местонахождение Инстасамки
Кафедральный собор Горловки оказался под обстрелом ВСУ
Зеленский прибыл в Италию
Стало известно о жестоком убийстве командирами ВСУ своего подчиненного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.