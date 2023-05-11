Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие поразили склад боеприпасов украинских войск в окрестностях Херсона. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки на херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских военнослужащих.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три автомобиля. Также на указанном направлении было уничтожено три артиллерийских орудия, в том числе гаубица М777 американского производства.

За прошедшие сутки российская ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью. Самолет сбили в районе населенного пункта Червоный Маяк, уточнили в министерстве.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.