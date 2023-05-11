Минобороны заявило об уничтожении украинского Су-25

Минобороны заявило об уничтожении Су-25 близ Червоного Маяка в Херсонской области

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Червоный Маяк в Херсонской области.

Помимо этого, за минувшие сутки российские силы перехватили 12 украинских беспилотников в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской области, а также перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

10 мая оборонное ведомство отчитывалось о сбитом истребителе Су-27 ВВС Украины в небе над Харьковской областью. Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.