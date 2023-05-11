Российский губернатор обратился к жителям региона по поводу атак дронов

Старовойт заявил, что число атак беспилотников на Курскую область вскоре увеличится

В ближайшее время число попыток атак беспилотников на Курскую область увеличится, в связи с чем местным жителям надо быть бдительными. К жителям Курской области обратился ее губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт рассказал, что увидел комментарий генерала США в отставке, который поддержал нанесение ударов украинскими дронами по приграничным российским регионам. По мнению главы Курской области, в странах Запада готовят общество к легимитизации ударов по мирным территориям России.

«Подчеркну, что совсем недавно официальные представители Вашингтона заявляли, что не поощряют атаки за пределами границ Украины. Однако теперь, как мы видим, в силу невозможности достичь каких-либо результатов на фронте они пытаются оправдать военными интересами удары по мирным российским областям», — написал глава приграничного региона.

Губернатор также призвал жителей сообщать о замеченных в небе беспилотниках по номеру 112.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.