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14:33, 11 мая 2023Россия

Российский губернатор обратился к жителям региона по поводу атак дронов

Старовойт заявил, что число атак беспилотников на Курскую область вскоре увеличится
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В ближайшее время число попыток атак беспилотников на Курскую область увеличится, в связи с чем местным жителям надо быть бдительными. К жителям Курской области обратился ее губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт рассказал, что увидел комментарий генерала США в отставке, который поддержал нанесение ударов украинскими дронами по приграничным российским регионам. По мнению главы Курской области, в странах Запада готовят общество к легимитизации ударов по мирным территориям России.

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«Подчеркну, что совсем недавно официальные представители Вашингтона заявляли, что не поощряют атаки за пределами границ Украины. Однако теперь, как мы видим, в силу невозможности достичь каких-либо результатов на фронте они пытаются оправдать военными интересами удары по мирным российским областям», — написал глава приграничного региона.

Губернатор также призвал жителей сообщать о замеченных в небе беспилотниках по номеру 112.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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