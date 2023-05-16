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12:44, 16 мая 2023Россия

Российские истребители уничтожили в ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25

Минобороны заявило об уничтожении в ДНР авиацией ВКС украинских самолетов Су-24 и Су-25

Фото: РИА Новости

Истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в районе Варваровки и Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР) украинские самолеты Су-24 и Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях были сбиты 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10233 единицы военной автомобильной спецтехники, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, 1100 боевых машин РСЗО, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 422 зенитных ракетных комплекса, 4178 беспилотников, 427 самолетов и 233 вертолета противника.

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Зураб Дарахвелидзе
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