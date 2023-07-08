Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 8 июля 2023Россия

Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, удар по складу ВСУ был нанесен бойцами подразделений Минобороны, чеченского МВД и батальона «Запад-Ахмат». Он отметил, что в результате удара противник мог понести потери в живой силе.

На выложенных Кадыровым кадрах запечатлена группа военнослужащих, один из которых произносит длинную речь на чеченском языке, затем следуют съемки с дрона, демонстрирующие попадание в расположенное у железной дороги здание.

«Помимо выявления и уничтожения мест дислокации противника, чеченские подразделения держат под контролем приграничную зону, пресекая деятельность диверсионных групп», — отметил глава Чечни.

Ранее 6 июля Кадыров показал кадры боя пехоты «Ахмата» против авиации ВСУ в Марьинке. Бойцы подразделения выпустили по авиации противника управляемую ракету.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командиры «Азова» вернулись на Украину из Турции

    Названы самые популярные у туристов направления этим летом

    Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

    Колорист назвала оптимальную периодичность стрижки концов волос

    Кадыров ушел в отпуск

    Францию раскритиковали за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине

    Кортеж польских дипломатов устроил ДТП с пострадавшим на Украине

    Украинцы отказались выступать в дисциплинах с россиянами на ЧМ по фехтованию

    Женщина в купальнике на фоне стройки в Москве попала на видео

    Перечислены способы выхода из токсичных дружеских отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости