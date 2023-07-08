Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, удар по складу ВСУ был нанесен бойцами подразделений Минобороны, чеченского МВД и батальона «Запад-Ахмат». Он отметил, что в результате удара противник мог понести потери в живой силе.

На выложенных Кадыровым кадрах запечатлена группа военнослужащих, один из которых произносит длинную речь на чеченском языке, затем следуют съемки с дрона, демонстрирующие попадание в расположенное у железной дороги здание.

«Помимо выявления и уничтожения мест дислокации противника, чеченские подразделения держат под контролем приграничную зону, пресекая деятельность диверсионных групп», — отметил глава Чечни.

Ранее 6 июля Кадыров показал кадры боя пехоты «Ахмата» против авиации ВСУ в Марьинке. Бойцы подразделения выпустили по авиации противника управляемую ракету.