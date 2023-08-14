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16:04, 14 августа 2023Россия

Российские военные поразили батарею ЗРК С-300 в Николаевской области

Минобороны России: военные поразили батарею ЗРК С-300 в Николаевской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили батарею зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Николаевской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в понедельник, 14 августа, в Минобороны.

Представитель ведомства разъяснил, что произошло это в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Кроме того, за сутки удалось уничтожить 28 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой народной республики (ДНР), Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области, отметили в Минобороны.

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До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200.

В июне в российском оборонном ведомстве рассказали, что расчет ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа ликвидировал более 100 беспилотников украинских войск на краснолиманском направлении.

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    Анна Щербакова
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