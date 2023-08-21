Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался

На Ставрополье 71-летний пенсионер купил за 20 тысяч рублей двух рабов на дачу

В Ставропольском крае силовики задержали 71-летнего пенсионера за покупку двух рабов за 20 тысяч рублей, которые трудились на его даче полгода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как установили правоохранители, в конце 2022 года пожилой житель садового товарищества «Авиатор» Шпаковского муниципального округа с двумя приятелями помоложе приобрел 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, приехавших в Россию из Узбекистана. Они нелегально жили в стране и трудились на земельном участке. Их обнаружили полицейские во время проверки.

Против пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Его арестовали и отправили в СИЗО. Его сообщника поместили под домашний арест, их третий приятель избежал уголовного преследования.

В настоящее время полицейские разыскивают продавцов рабов.