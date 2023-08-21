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13:28, 21 августа 2023Культура

Thomaz Mraz станет участником фестиваля Roof Fest

Thomaz Mraz станет участником фестиваля Roof Fest в Москве

Кадр: Thomas Mraz / YouTube

Исполнитель Thomaz Mraz даст сольный концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление исполнителя в столице состоится 26 августа на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. Артист исполнит как новые, так и уже ставшие хитами песни.

Ранее с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках музыкального фестиваля Roof Fest выступила российская эстрадная певица Лолита Милявская.

Более подробная информация о предстоящих концертах в рамках музыкального фестиваля доступна на сайте мероприятия.

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    Варвара Кошечкина
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