Thomaz Mraz станет участником фестиваля Roof Fest в Москве

Исполнитель Thomaz Mraz даст сольный концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление исполнителя в столице состоится 26 августа на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. Артист исполнит как новые, так и уже ставшие хитами песни.

Ранее с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках музыкального фестиваля Roof Fest выступила российская эстрадная певица Лолита Милявская.

Более подробная информация о предстоящих концертах в рамках музыкального фестиваля доступна на сайте мероприятия.