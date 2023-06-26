Лолита даст сольные концерты в рамках фестиваля Roof Fest

Лолита даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Roof Fest

Российская эстрадная певица Лолита Милявская даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в рамках музыкального фестиваля Roof Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление исполнительницы в столице состоится 22 июля на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. В Санкт-Петербурге артистка исполнит свои хиты 26 июля.

Сезон восьмого по счету фестиваля открылся 15 июня. В этот день на крышу VK Gipsy, являющуюся одной из самых крупных террас Москвы, вышла музыкальная группа IOWA. Коллектив исполнил уже полюбившиеся публике хиты, а также представил композиции из нового мини-альбома.

Более подробная информация о предстоящих концертах в рамках музыкального фестиваля доступна на сайте мероприятия.