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13:11, 21 августа 2023Мир

В ЮАР заявили о готовности принять на саммите БРИКС лидеров 40 стран

Представитель МИД ЮАР Кгвете: саммит БРИКС посетят лидеры 40 стран

Фото: James Oatway / Reuters

Предстоящий саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года посетят лидеры 40 стран, заявил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете. Его цитирует ТАСС.

«Более 40 глав государств примут участие», — сказал дипломат.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, президент страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

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    Глеб Бажуткин
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