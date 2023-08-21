В ЮАР заявили о готовности принять на саммите БРИКС лидеров 40 стран

Представитель МИД ЮАР Кгвете: саммит БРИКС посетят лидеры 40 стран

Предстоящий саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года посетят лидеры 40 стран, заявил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете. Его цитирует ТАСС.

«Более 40 глав государств примут участие», — сказал дипломат.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, президент страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.