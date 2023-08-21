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05:43, 21 августа 2023Мир

В США рассказали о проигрышной ситуации НАТО

Экс-разведчик США Шаффер: противостояние НАТО с Россией докажет правоту Путина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс находится в проигрышной ситуации, когда любые его действия будут доказательством правоты президента России Владимира Путина. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, возможная атака НАТО на Россию докажет нарратив российского лидера. «Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заявил Шаффер.

Он отметил, что альянсу остается лишь признать необходимость убедить Киев сесть за стол переговоров. Шаффер добавил, что многие страны поддерживают Россию в конфликте на Украине и в прокси-войне с НАТО. Он объяснил это тем, что к альянсу часто относятся как к агрессору, который развязывает войны.

Ранее бывший командующий армии Нидерландов генерал Март де Круиф заявил о высокой вероятности инцидентов между НАТО и Россией в Черном море. По его словам, сейчас обе стороны делают высокие ставки.

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    Марина Совина
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