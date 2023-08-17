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08:41, 17 августа 2023Мир

В Нидерландах оценили вероятность инцидентов между НАТО и Россией

Экс-глава армии Нидерландов де Круиф: вероятность инцидентов НАТО с РФ высока

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вероятность инцидентов между НАТО и Россией в Черном море высока. Возможные конфликты стран альянса с Москвой оценил бывший командующий армии Нидерландов генерал Март де Круиф в интервью BNR.

«Три страны НАТО имеют выход к Черному морю: Турция, Румыния и Болгария. Вероятность того, что мы столкнемся с инцидентами между НАТО и Россией, высока, и вы видите, что сейчас обе стороны делают высокие ставки», — заявил он.

Экс-глава армии также оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, Киев идет лишь «на маленькие победы», поскольку украинская оборона находится в очень шатком состоянии, и ВСУ не могут позволить себе много потерять. При этом он подчеркнул, что Россия «наносит ответный удар, и ведет наступление на севере под Купянском».

Ранее стало известно, что страны Североатлантического альянса при контрнаступлении ВСУ надеялись на чудо, которое пообещал Киев. Такое заявление сделал один из американских офицеров, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих. По его словам, неудачи при этом контрнаступлении привели к тому, что Украина и ее союзники начали обвинять друга друга.

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    Семен Александров
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