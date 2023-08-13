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12:00, 13 августа 2023Мир

НАТО ждал чудес от контрнаступления ВСУ

Times: страны НАТО при контрнаступлении ВСУ надеялись на обещанное Киевом чудо
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Североатлантического альянса при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеялись на чудо, которое пообещал Киев. Такое заявление сделал один американских из офицеров, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих, британскому изданию Times.

В публикации издания отмечается, что неудачи при этом контрнаступлении привели к тому, что Украина и ее союзники начали обвинять друга друга.

К примеру, один украинский чиновник упрекнул Альянс в безвольности, поскольку счел, что НАТО должным образом не отвечает на действия России.

5 августа бывший экономист МВФ Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя. Он подчеркнул также, что российская армия вновь произвела на него «действительно сильное впечатление».

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    Евгения Куликова
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