НАТО ждал чудес от контрнаступления ВСУ
Страны Североатлантического альянса при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеялись на чудо, которое пообещал Киев. Такое заявление сделал один американских из офицеров, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих, британскому изданию Times.
В публикации издания отмечается, что неудачи при этом контрнаступлении привели к тому, что Украина и ее союзники начали обвинять друга друга.
К примеру, один украинский чиновник упрекнул Альянс в безвольности, поскольку счел, что НАТО должным образом не отвечает на действия России.
5 августа бывший экономист МВФ Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя. Он подчеркнул также, что российская армия вновь произвела на него «действительно сильное впечатление».