Times: страны НАТО при контрнаступлении ВСУ надеялись на обещанное Киевом чудо

Страны Североатлантического альянса при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеялись на чудо, которое пообещал Киев. Такое заявление сделал один американских из офицеров, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих, британскому изданию Times.

В публикации издания отмечается, что неудачи при этом контрнаступлении привели к тому, что Украина и ее союзники начали обвинять друга друга.

К примеру, один украинский чиновник упрекнул Альянс в безвольности, поскольку счел, что НАТО должным образом не отвечает на действия России.

5 августа бывший экономист МВФ Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя. Он подчеркнул также, что российская армия вновь произвела на него «действительно сильное впечатление».