Российских сотрудников СИЗО лишили свободы за пытки над заключенными

В Иркутске пятерых сотрудников СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных

Иркутский областной суд приговорил к исправительной колонии (ИК) общего режима на сроки от четырех до пяти лет пятерых сотрудников СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по области по делу о пытках заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет», — сообщили в суде.

Им также запретили работать на государственной службе и в государственных учреждениях в течение полутора лет. Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.

Весной 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт. После его подавления 24 заключенных поместили в иркутское СИЗО-1, где над ними совершали сексуальное насилие. Защита считает, что таким образом бунтарей решили наказать. Их посадили в камеры к так называемым разработчикам, которые были привлечены для поддержки порядка в изоляторе.

Обвиняемые заявили, что никого не настраивали против заключенных — их по ошибке посадили к насильникам, которые действовали на свое усмотрение. Сотрудники же СИЗО недосмотрели, допустив халатность. По делу также проходят и сами насильники.

В январе 2021 года ФСИН России проводила проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. В результате установили более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы, а также уволили начальника СИЗО-1 Иркутска.