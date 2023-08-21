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18:55, 21 августа 2023Силовые структуры

В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

В ЛНР суд дал 17 лет украинскому солдату за обстрел домов в селе Трехизбенка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам лишения свободы украинского солдата Богдана Смагу за обстрел жилых домов в селе Трехизбенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Осужденный признан виновным в покушении на убийство по мотивам политической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

Суд установил, что Смага, являвшийся наводчиком реактивной системы залпового огня «Град» 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, по приказу командира в конце февраля 2022 года выпустил пять осколочно-фугасных снаряда по домам мирных жителей.

В результате обстрела один человек получил ранение, а четыре дома были повреждены.

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    Любовь Ширижик
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