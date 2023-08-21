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09:44, 21 августа 2023Забота о себе

Назван секрет безвредного для фигуры перекуса

Нутрициолог Кейт Бермингем: орехи и фрукты подходят для позднего перекуса

Фото: Pratik Bachhav / Unsplash

Натуральные продукты, которые надолго приглушают голод, являются наиболее безвредными для фигуры вариантами вечернего перекуса, считает нутрициолог Кейт Бермингем. Ее цитирует HuffPost.

По словам Бермингем, на перекусы приходится от 20 до 25 процентов потребляемых за сутки калорий. При этом люди часто не считают, что это важная часть диеты и между сбалансированными приемами пищи позволяют себе лакомства, которые в конечном итоге и приводят к набору лишних килограммов.

Специалистка подчеркнула, что для фигуры и состояния здоровья важно не число перекусов в течение дня и даже не количество калорий. Главным секретом стройности она назвала качество употребляемых продуктов. Так, по ее мнению, для позднего приема пищи подходят орехи, фрукты и натуральный йогурт, которые богаты полезными элементами и надолго дают ощущение сытости.

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Кроме того, Бермингем предупредила, что время последней трапезы тоже имеет большое значение. По ее мнению, лучше не есть ничего после 21:00, чтобы не перегружать желудок и кишечник на ночь.

Ранее сомнолог, кандидат медицинских наук Майкл Бреус и эксперт по сну Роб Хобсон рассказали о перекусе, который может улучшить качество сна. Чтобы избавиться от бессонницы, они рекомендовали вечером есть бананы.

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    Екатерина Улитина
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