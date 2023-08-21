Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и сел в другом городе

Самолет из Сочи в Москву вынужденно сел в Волгограде из-за болезни пассажира

Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного аэропорта.

Источник уточняет, что нештатная ситуация произошла на рейсе «Уральских авиалиний» 21 августа в 10:20. Самолету пришлось приземлиться в другом городе из-за болезни одного из пассажиров. Известно, что в аэропорту Волгограда его передали врачам, а воздушное судно продолжило свой путь в столицу.

21 августа летевший в Москву из Екатеринбурга пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.