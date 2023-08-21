Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

Минпромторг опроверг сообщения о подорожании и дефиците соды в России

Распространившиеся в сети сообщения о том, что в России в сентябре подорожает сода, а также возможен ее дефицит, оказались недостоверными.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. В материале говорилось, что пищевая сода подорожает на 7-10 процентов к концу сентября 2023 года. Уточнялось, что завод в Башкирии, производящий около 85 процентов всей российской соды, намерен повысить закупочные цены после 20 сентября. Кроме того, отмечалось, что в Москве остающиеся на складах мешки с содой активно разбирают, а в Петербурге почти идет речь о дефиците, поскольку местным пекарям и другим производителям приходится самим отправлять грузовики в Башкирию. Также сообщалось, что процесс повышения цен на соду продолжается уже несколько кварталов. В позапрошлом она подорожала на 1,5 процента, в прошлом — на 5 процентов.

На информацию о подорожании соли в стране отреагировали в Минпромторге. Там заявили, что торговый дом Башкирской содовой компании «Башхим» не намерен повышать цены на пищевую соду до конца 2023 года. В пресс-службе ведомства добавили, что в компании отмечают отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства на прежнем уровне. «Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100 процентов. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями», — сказали в министерстве.

Информация о подорожании соды в России широко разошлась в СМИ. При этом многочисленные издания и агентства публиковали материалы с опровержением этих данных — Ura.ru, MK.RU, «Известия», РБК, «Прайм», «Российская газета», ТАСС, Life, «Москва 24».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»