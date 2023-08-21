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09:20, 21 августа 2023Силовые структуры

В Москве на железной дороге подожгли релейный шкаф

В Москве неизвестный поджег оборудование на станции Киевского направления

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино Киевского направления неизвестный поджег релейный шкаф. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, диверсия была совершена в 06:00 мск, злоумышленники повредили оборудование. В результате пожара поезда двигаются в обе стороны со значительным отставанием от графика. На месте проводятся ремонтные работы, поджигателя ищут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, совершившего четыре поджога на железной дороге.

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    Илона Палей
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