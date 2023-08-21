Силовые структуры
В Москве на железной дороге подожгли релейный шкаф
В Москве неизвестный поджег оборудование на станции Киевского направления
В Москве между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино Киевского направления неизвестный поджег релейный шкаф. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, диверсия была совершена в 06:00 мск, злоумышленники повредили оборудование. В результате пожара поезда двигаются в обе стороны со значительным отставанием от графика. На месте проводятся ремонтные работы, поджигателя ищут.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, совершившего четыре поджога на железной дороге.