В Москве на железной дороге подожгли релейный шкаф

В Москве неизвестный поджег оборудование на станции Киевского направления

В Москве между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино Киевского направления неизвестный поджег релейный шкаф. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, диверсия была совершена в 06:00 мск, злоумышленники повредили оборудование. В результате пожара поезда двигаются в обе стороны со значительным отставанием от графика. На месте проводятся ремонтные работы, поджигателя ищут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, совершившего четыре поджога на железной дороге.