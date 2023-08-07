ФСБ задержала россиянина за четыре поджога на железной дороге

В Петербурге задержали мужчину, совершившего четыре поджога на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего россиянина, совершившего четыре поджога не железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 6 августа фигурант совершил поджог на 71-м перегоне Лебяжье — Калище в Ломоносовском районе Ленинградской области. Машинист заметил отогнутую дверь обгоревшего шкафа связи. Тогда он вызвал экстренные службы. Эксперты осмотрели место инцидента и нашли след обуви. Он и помог силовикам найти поджигателя.

Отмечается, что его задержали сотрудники ФСБ и полиции при помощи бойцов ОМОН.

Позже выяснилось, что мужчина причастен к поджогам в Сестрорецке, Белоострове и Лисьем Носу. За каждое преступление он получал от украинских кураторов по 10 тысяч рублей.