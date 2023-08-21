Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 21 августа 2023Бывший СССР

Украина выделила полмиллиарда долларов на страхование зерновозов

Украина выделила 547 миллионов долларов на страхование судов в Черном море

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен (почти 547 миллионов долларов) на страхование судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк, передает Telegram-канал телеканала «Рада».

«Правительство приняло решение и создало страховой фонд [объемом] 20 миллиардов гривен», — заявил Лабазюк.

По его словам, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в украинские порты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина заканчивает разрабатывать соглашения с мировыми компаниями по страхованию зерновозов. Все возможные риски планируется разделить между страховщиками и местным госбанком.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Россияне пожаловались на плохие съемные квартиры

    Россиянкам назвали пять моделей необходимой каждой девушке обуви

    Раскрыта доля россиян с зарплатой выше средней

    10-летняя пассажирка получила ожоги из-за пролитого стюардессой горячего напитка

    Ученый оценил вероятность распространения сибирской язвы по России

    В способностях Китая спасти экономику начали сомневаться

    В ЮАР заявили о готовности принять на саммите БРИКС лидеров 40 стран

    В Москве найдено тело четвертого участника подземной экскурсии по коллекторам

    Воспаление в организме увеличило использование соцсетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости