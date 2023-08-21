Украина выделила полмиллиарда долларов на страхование зерновозов

Украина выделила 547 миллионов долларов на страхование судов в Черном море

Правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен (почти 547 миллионов долларов) на страхование судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк, передает Telegram-канал телеканала «Рада».

«Правительство приняло решение и создало страховой фонд [объемом] 20 миллиардов гривен», — заявил Лабазюк.

По его словам, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в украинские порты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина заканчивает разрабатывать соглашения с мировыми компаниями по страхованию зерновозов. Все возможные риски планируется разделить между страховщиками и местным госбанком.