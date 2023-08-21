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21:05, 21 августа 2023Из жизни

Незнакомец несколько месяцев прятался под домом женщины

Американка обнаружила под домом незнакомца, прятавшегося там несколько месяцев

Жительница Калифорнии Эшли Гуардино обнаружила, что под ее домом несколько месяцев прятался незнакомец. Об этом она рассказала в TikTok.

Внимание женщины привлек странный шум. Она вышла на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Неожиданно возле входной двери зашевелилась трава, а затем из-под дома высунулась чья-то рука.

«Мужчина жил здесь несколько месяцев. Представьте, как это страшно — видеть руку, которая тянется из-под дома», — поделилась американка.

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Полицейские, которых вызвала женщина, извлекли незваного гостя и арестовали его. По словам Гуардино, он находился под воздействием наркотиков.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта обнаружила в своей ванной чужие волосы и заподозрила, что в ее дом пробрался незнакомец. По ее словам, она предпочитает ходить в гости сама и не приглашает посторонних к себе домой.

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    Алиса Дмитриева
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