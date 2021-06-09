Женщина нашла в доме чужие волосы и заподозрила появление тайного соседа

Жительница американского штата Юта обнаружила в своей ванной чужие волосы и заподозрила, что в ее дом пробрался незнакомец. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Миа Аврора Пауэлл (Mia Aurora Powell) живет одна. Вернувшись с работы, она заметила в душе клоки темных волос. Женщина задокументировала находку и рассказала о ней в TikTok.

Пауэлл подчеркнула, что цвет волос отличался от ее. Она считает, что у нее появился тайный сосед. «Кто-то с каштановыми волосами живет в моем доме. Мои волосы розовые!» — заявила женщина.

Пауэлл отвергла предположение, что волосы могли принадлежать кому-то из ее знакомых. По ее словам, она предпочитает ходить в гости сама и не приглашает посторонних к себе домой.

Тысячи людей в комментариях умоляли женщину рассказать, чем закончится эта история. Многие советовали ей сменить замки в доме и сообщить о произошедшем в полицию.

«Проверь каждый уголок своего дома, крышу и все потаенные места. Но не надо делать этого в одиночку. Лучше позвать кого-то покрепче или даже несколько человек», — написал один из них. «Так много волос. Почему кто-то оставил так много волос?» — не мог взять в толк другой.

Позже Пауэлл рассказала, что ночует у друзей, которые собираются помочь ей обыскать дом.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского района Рокхемптон, штат Квинсленд, обнаружила, что на чердаке ее дома неделями незаметно жил незнакомец. Женщина предполагает, что незнакомец получил доступ к дому, после того как украл ключи от ее автомобиля.