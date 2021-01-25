Незнакомец незаметно прожил несколько недель в доме женщины с детьми

Жительница австралийского района Рокхемптон, штат Квинсленд, обнаружила, что на чердаке ее дома неделями незаметно жил незнакомец. Об этом сообщает News.com.au.

Последние месяцы Моника Грин (Monica Green) замечала, что некоторые предметы в ее доме терялись или лежали не на своих местах, однако она не могла найти этому объяснение. В понедельник, 18 января, она вернулась раньше обычного после приема у врача и заметила в доме беспорядок: кто-то включил кондиционер и оставил входную дверь открытой. На кухне она нашла полуприготовленные куриные наггетсы.

Грин позвонила в полицию. Прибывшие по вызову патрульные обнаружили, что ведущий на чердак потолочный люк приоткрыт. «Это напоминало сцену из фильма ужасов, — вспоминает Грин. — Зачем он скрывался на чердаке? Какие у него были намерения? Хотел ли он навредить нам? Возможно, планировал украсть одного из моих детей?»

Полиция ведет расследование и пытается вычислить названного гостя. Грин предполагает, что незнакомец получил доступ к дому, после того как украл ключи от ее автомобиля.

Ранее сообщалось, что в доме 90-летней жительницы японского города Химэдзи, провинция Хиого, около шести месяцев прятался посторонний. Незваного гостя обнаружил взрослый сын женщины, заехавший к матери, чтобы приготовить обед.