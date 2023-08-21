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16:50, 21 августа 2023Мир

В трех городах Нидерландов произошли взрывы

Полиция Нидерландов сообщила о взрывах в трех городах страны

Фото: Zivko Trikic / Unsplash

В трех городах Нидерландов в ночь на 21 августа произошли взрывы. Об этом на своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщила полиция королевства.

Правоохранители указали, что в результате взрывов оказались повреждены жилой дом и автомобиль в Гааге, обувной магазин в Влардингене, а также два жилых дома в Амстердаме. По данным полиции, никто из людей не пострадал.

Отмечается, что взрыв в Гааге привел к возгоранию входной двери дома и рядом стоящего автомобиля. Местные жители безуспешно пытались остановить пожар, который смогли потушить только экстренные службы.

Вечером 14 августа на автозаправочной станции в Дагестане произошел взрыв, в результате которого более 100 человек получили ранения, десятки спасти не удалось.

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    Глеб Бажуткин
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