Полиция Нидерландов сообщила о взрывах в трех городах страны

В трех городах Нидерландов в ночь на 21 августа произошли взрывы. Об этом на своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщила полиция королевства.

Правоохранители указали, что в результате взрывов оказались повреждены жилой дом и автомобиль в Гааге, обувной магазин в Влардингене, а также два жилых дома в Амстердаме. По данным полиции, никто из людей не пострадал.

Отмечается, что взрыв в Гааге привел к возгоранию входной двери дома и рядом стоящего автомобиля. Местные жители безуспешно пытались остановить пожар, который смогли потушить только экстренные службы.

Вечером 14 августа на автозаправочной станции в Дагестане произошел взрыв, в результате которого более 100 человек получили ранения, десятки спасти не удалось.