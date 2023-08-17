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11:57, 17 августа 2023Россия

В жилом доме в Дагестане произошел пожар

В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошел пожар
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ»

В многоквартирном жилом доме в Дагестане произошел пожар, сообщило МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в поселке Семендер Махачкалы. Предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров, огнем охвачено более шести квартир. Спасатели эвакуировали 85 человек. На месте работают 60 человек и девять единиц техники.

Дополнение: по данным на 11:29 пожар локализован.

Вечером 14 августа на автозаправочной станции в Дагестане произошел взрыв, в результате которого более 100 человек получили ранения, десятки спасти не удалось.

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    Евгения Куликова
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