В жилом доме в Дагестане произошел пожар

В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошел пожар

В многоквартирном жилом доме в Дагестане произошел пожар, сообщило МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в поселке Семендер Махачкалы. Предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров, огнем охвачено более шести квартир. Спасатели эвакуировали 85 человек. На месте работают 60 человек и девять единиц техники.

Дополнение: по данным на 11:29 пожар локализован.

Вечером 14 августа на автозаправочной станции в Дагестане произошел взрыв, в результате которого более 100 человек получили ранения, десятки спасти не удалось.