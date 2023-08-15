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11:47, 15 августа 2023Россия

Большое количество погибших при взрыве в Дагестане объяснили

Эксперт ФПБ Кузнецов: люди при взрыве на АЗС не успели покинуть место пожара
СюжетПожары в России

Фото: МЧС России / ТАСС

Многие раненные при пожаре на автозаправочной станции в Дагестане пострадали, потому что не успели быстро покинуть место происшествия, считает ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему так много людей погибло и пострадало во время происшествия.

«Во-первых, это фактор внезапности. Во-вторых, на этом принципе работает двигатель внутреннего сгорания — взрыв топливно-воздушной смеси от незначительного источника зажигания. Происходит выделение огромного количества энергии, образуются три поражающих фактора — это ударная волна, ожоги, то есть горящая топливно-воздушная смесь попадает на людей, и поражение органов дыхания отравляющими веществами, возникающими при горении. Видимо, большинство погибло из-за ожогов, потому количество погибших увеличивалось по мере их поступления в больницы», — объяснил он.

Поскольку все это происходит очень быстро, посетители заправочной станции, персонал и люди, которые случайно оказались рядом, по сути были не в состоянии покинуть место происшествия оперативно

Константин Кузнецовведущий эксперт Фонда пожарной безопасности
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При взрыве на автозаправочной станции в Дагестане вечером 14 августа погибли 35 человек, 105 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации Следственного комитета (СК), около 21:50 на станции технического обслуживания автомобилей на выезде из Махачкалы во время работ произошло возгорание и взрыв. После этого огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Причины случившегося пока устанавливают, возбуждено уголовное дело. 15 августа в республике объявили днем траура.

Как писал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах, большое количество жертв и пострадавших связано с тем, что во время взрыва двух цистерн на АЗС горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на горящий автосервис.

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    Мария Сметанина
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