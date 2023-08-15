В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

Глава Дагестана Меликов объявил 15 августа днем траура по жертвам взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по жертвам взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, передает ТАСС.

По информации главы республики, не удалось спасти 27 человек, трое из них дети. Еще 102 человека обратились за помощью в медицинские учреждения, пояснил Меликов.

Правительству Дагестана было дано поручение принять необходимые меры по оказанию помощи семьям пострадавшим в Махачкале.

До этого сообщалось, что спецборт МЧС России — Ил-76 — вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве на автозаправке.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. Перед этим в автосервисе неподалеку начался пожар.

Позже глава Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.