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07:37, 15 августа 2023Россия

Спецборт направили в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве

МЧС России направило спецборт в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Спецборт МЧС России — Ил-76 — направили в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве на автозаправке. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Такое распоряжение дал глава МЧС РФ Александр Куренков. На борту воздушного судна установили медицинские модули для транспортировки пострадавших в столичные лечебные учреждения.

«В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, в результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 75 человек, еще 27 граждан спасти не удалось.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. Перед этим в автосервисе неподалеку начался пожар.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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