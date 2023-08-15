На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

Минздрав Дагестана: в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 56 человек

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли вечером 14 августа рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале.

По последним данным Минздрава Дагестана, в результате произошедшего пострадали 56 человек, из них 13 детей. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Всего в республиканскую больницу поступили как минимум 25 человек, состояние большинства из них — средней тяжести, сообщил главный врач республиканской клинической больницы имени Вишневского Газиявдибир Мусаев.

Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. В ликвидации последствий произошедшего были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В настоящее время возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале локализовано.

Очевидцы сняли момент взрыва на заправке на видео. Проезжающий мимо мужчина снимал на телефон горящий автосервис, когда взорвался один из баллонов с газом.

Причины произошедшего уточняются

Как рассказал «Известиям» сотрудник заправки, пожар начался в автосервисе неподалеку. «Напротив в автосервисе что-то горело, машина тоже загорелась. Оттуда все на нашу заправку. После взрыва все на голову свалилось, ничего не видим», — поделился он.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. Он добавил, что причины и характер взрыва устанавливаются, а также подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.

С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар Сергей Меликов Глава Дагестана

Угроза взрыва на АЗС сохраняется

Администрация Махачкалы предупредила, что существует угроза повторного взрыва. МВД Дагестана уточнило, что всего взорвались лишь две цистерны с газом из восьми, поэтому есть очень высокий риск повторных возгораний. «Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим», — добавили там.

Жителей города настоятельно призвали не ехать в сторону взрыва без крайней необходимости, чтобы не мешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.

Для организации оказания помощи пострадавшим в Дагестан вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. В ведомстве добавили, что коек и лекарств для помощи пострадавшим в медицинских учреждениях Махачкалы достаточно.

В пресс-службе МЧС России также сообщили, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями. Он доставит пострадавших из Махачкалы в Москву. Помимо этого, на борту самолета будут медработники отряда Центроспас и психологи Центра экстренной психологической помощи.