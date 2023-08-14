МВД Дагестана уточнило подробности взрыва на АЗС в Махачкале

МВД Дагестана: на АЗС в Махачкале взорвались 2 цистерны с газом из 8

МВД Дагестана уточнило подробности взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, всего взорвались лишь две цистерны с газом из восьми, поэтому есть очень высокий риск повторных возгораний. «Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим», — добавили там.

Ранее администрация Махачкалы предупредила, что в районе автосервиса существует угроза повторного взрыва. Жителей города настоятельно призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа на выезде из города. В результате пострадали семь человек, сообщили в МЧС Дагестана. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.