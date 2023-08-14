Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 14 августа 2023Россия

Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: взрыв произошел на АЗС на выезде из Махачкалы
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал взрыв, который произошел на заправке в Махачкале, в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, взрыв произошел на одной из АЗС на выезде из города. Количество пострадавших на данный момент уточняется. На месте происшествия работают медики и спасатели. «Ситуация находится на моем личном контроле», — добавил он, пообещав сообщить подробности произошедшего позже.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа. В результате пострадали семь человек, сообщили в МЧС Дагестана. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

    Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

    В Махачкале произошел взрыв в автосервисе

    Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

    Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере

    АЗС загорелась после взрыва в автосервисе в российском городе

    В Германии назвали российский газ незаменимым

    Медведев порассуждал о лояльности «Яндекса»

    Туристы пропали в горах в российском регионе

    Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости