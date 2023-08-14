Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: взрыв произошел на АЗС на выезде из Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал взрыв, который произошел на заправке в Махачкале, в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, взрыв произошел на одной из АЗС на выезде из города. Количество пострадавших на данный момент уточняется. На месте происшествия работают медики и спасатели. «Ситуация находится на моем личном контроле», — добавил он, пообещав сообщить подробности произошедшего позже.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел вечером 14 августа. В результате пострадали семь человек, сообщили в МЧС Дагестана. Площадь пожара на месте взрыва составляет 500 квадратных метров.

