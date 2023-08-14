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22:08, 14 августа 2023Россия

АЗС загорелась после взрыва в автосервисе в российском городе

АЗС и несколько авто загорелись после взрыва в автосервисе в Махачкале
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Махачкале произошел взрыв в автосервисе, после чего загорелась АЗС. Также огнем казались охвачены несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва и возгорания пострадали девять человек. Официальной информации о причинах происшествия от оперативных служб пока не поступало.

Ранее сообщалось, что четверо человек пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Взрыв на Талинском нефтяном месторождении около Нягани произошел вечером в понедельник, 14 августа.

9 августа стало известно о мощном взрыве в подмосковном Сергиеве Посаде. Он прогремел на территории завода, эпицентром стал ангар с пиротехникой площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

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    Екатерина Подвигина
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