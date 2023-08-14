Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:47, 14 августа 2023Россия

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

В результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 4 человека

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Четверо человек пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в Няганской окружной больнице, передает ТАСС.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, у них у всех тяжелое состояние. «Предварительно, 70 процентов ожога», — добавил он.

О том, что взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении около Нягани, сообщалось ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

    Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

    Заключенный сбежал из окна по простыням и уехал на такси

    Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

    В Дагестане подозреваемые в разбое открыли огонь по полиции

    В США рассказали об уничтожении Россией техники ВСУ

    Военно-морской флот США впервые в истории остался без командующего

    В США обозначили крайний срок для прорыва украинских войск

    «Пари Нижний Новгород» победил «Ахмат» в матче РПЛ

    Стало известно о причинах избиения одноногого ветерана СВО в Забайкалье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости