Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО
В результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 4 человека
Четверо человек пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в Няганской окружной больнице, передает ТАСС.
«К нам везут четырех пострадавших с месторождения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, у них у всех тяжелое состояние. «Предварительно, 70 процентов ожога», — добавил он.
О том, что взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении около Нягани, сообщалось ранее.