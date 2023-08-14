Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

В результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 4 человека

Четверо человек пострадали в результате взрыва на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в Няганской окружной больнице, передает ТАСС.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, у них у всех тяжелое состояние. «Предварительно, 70 процентов ожога», — добавил он.

О том, что взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении около Нягани, сообщалось ранее.