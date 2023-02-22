Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 22 февраля 2023Россия

Два человека погибли при взрыве на месторождении в ЯНАО

Двое рабочих погибли при взрыве на месторождении в Тазовском районе ЯНАО

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу»

Взрыв газовоздушной смеси произошел на одном из месторождений Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

«21 февраля <...> при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли», — сказано в сообщении.

Еще один человек получил травмы, санавиация доставила его в Новоуренгойскую городскую больницу.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, которые ответственны за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будет дана юридическая оценка.

Ранее в Назрани при взрыве газа на стройке пострадали три человека. Их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Пожар с семью жертвами в Москве расценили как массовое убийство
Глава украинской разведки спрогнозировал сроки решающих боев
ISU подал апелляцию на решение признать Валиеву невиновной в приеме допинга
Стало известно о пострадавшем в результате обстрела ВСУ российского города
Дочь Джонни Деппа повторила откровенный образ его бывшей возлюбленной Кейт Мосс
В Белгородской области снаряд попал в детский магазин
Два человека погибли при взрыве на месторождении в ЯНАО
Депутат запрещенной на Украине партии сложил полномочия
ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять гражданство по ускоренной программе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.