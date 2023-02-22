Два человека погибли при взрыве на месторождении в ЯНАО

Двое рабочих погибли при взрыве на месторождении в Тазовском районе ЯНАО

Взрыв газовоздушной смеси произошел на одном из месторождений Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

«21 февраля <...> при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли», — сказано в сообщении.

Еще один человек получил травмы, санавиация доставила его в Новоуренгойскую городскую больницу.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, которые ответственны за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будет дана юридическая оценка.

Ранее в Назрани при взрыве газа на стройке пострадали три человека. Их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.