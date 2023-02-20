При взрыве газа на российской стройке пострадали три человека

В Назрани при взрыве газа на стройке в подвальном помещении пострадали три человека

В Назрани при взрыве газа на стройке пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Республике Ингушетия.

По данным министерства, взрыв произошел в подвальном помещении на двухэтажной стройке на улице Центральной. Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань.

На место взрыва выехали силы МЧС, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее при взрыве газа в Дзержинске Челябинской области погиб 14-летний подросток. Взрыв произошел из-за разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме, построенном на двух хозяев.