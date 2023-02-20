Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 20 февраля 2023Россия

При взрыве газа на российской стройке пострадали три человека

В Назрани при взрыве газа на стройке в подвальном помещении пострадали три человека

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Назрани при взрыве газа на стройке пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Республике Ингушетия.

По данным министерства, взрыв произошел в подвальном помещении на двухэтажной стройке на улице Центральной. Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань.

На место взрыва выехали силы МЧС, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее при взрыве газа в Дзержинске Челябинской области погиб 14-летний подросток. Взрыв произошел из-за разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме, построенном на двух хозяев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.