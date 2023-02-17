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19:22, 17 февраля 2023Россия

Российский подросток погиб при взрыве газа в жилом доме

Подросток погиб при взрыве газа в жилом доме под Челябинском

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

При взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

«Погиб подросток 14 лет. В районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и ребенок десяти лет», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в результате разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме, построенном на двух хозяев. От взрывной волны обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.

9 февраля стало известно о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Два подъезда пятиэтажки частично обрушились. Местные власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. 10 февраля поисково-спасательные работы на месте происшествия были завершены, по последним данным, погибли 14 человек.

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Варвара Родикова
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