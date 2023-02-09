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04:32, 9 февраля 2023Россия

Подъезд жилого дома в Новосибирске обрушился из-за взрыва газа

Губернатор Травников: подъезд жилого дома в Новосибирске обрушился из-за взрыва газа
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Травников сообщил, что происшествие зафиксировали на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска. В результате взрыва газа обрушился третий из четырех подъездов пятиэтажного дома, в каждом из которых располагается по 15 квартир.

«В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — заявил губернатор области.

Позже ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что после взрыва газа в доме вспыхнул пожар на площади порядка 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

Ранее взрыв газа произошел в в жилой пятиэтажке под Тулой, в Ефремове, 7 февраля. В результате обрушения подъезда несколько квартир оказались разрушены. Предполагается, эпицентр взрыва находился в помещении на четвертом этаже. Вероятной причины взрыва экстренные службы назвали неисправность газового оборудования.

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Марина Совина
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