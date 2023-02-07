Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 7 февраля 2023Россия

Названа вероятная причина взрыва в пятиэтажке под Тулой

Взрыв в пятиэтажке под Тулой мог произойти из-за неисправности газового оборудования

Кадр: телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

Взрыв в пятиэтажке под Тулой мог произойти из-за неисправности газового оборудования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление экстренных служб.

Приведенная изданием вероятная причина взрыва подтверждается и сообщением Telegram-канала Shot, по данным которого перед взрывом в пятиэтажке сильно пахло газом.

ЧП произошло в городе Ефремове. Сначала сообщалось экстренные службы сообщает о четырех погибших. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.

Ранее в сети появились кадры с места взрыва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Раскрыта малоизвестная опасность похудения по методу Маска и Кардашьян
Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой
Иран открыл первую в стране подземную базу ВВС
В российском городе башенный кран врезался в дом
Россиянин ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку
Парикмахер раскрыла способ выглядеть визуально моложе с помощью прически
В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину
Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице
На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.