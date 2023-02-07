Последствия взрыва в жилом доме под Тулой показали на видео

«112» опубликовал видео с последствиями взрыва в жилом доме в Ефремове Тульской области

Под Тулой в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Последствия ЧП показали на видео, кадры во вторник, 7 февраля, публикует Telegram-канал «112».

Взрыв произошел в городе Ефремове Тульской области. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о четырех погибших. Несколько человек спасены из-под завалов, заявили в ГУ МЧС.

По словам жильцов, перед взрывом в доме на четвертом этаже отчетливо пахло газом. Жильцы вызвали газовую службу, но взрыв произошел раньше, чем приехали специалисты, сообщает Telegram-канал Baza.

Областная прокуратура начала проверку. Ранее стало известно, что под завалами еще могут оставаться люди.