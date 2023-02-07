Люди оказались под завалами обрушившегося дома под Тулой

В МЧС заявили, что под завалами дома в Ефремове Тульской области могут находиться люди

Под завалами жилого дома в Ефремове Тульской области, который частично обрушился из-за взрыва бытового газа, могли оказаться люди. Об этом стало известно РИА Новости от представителя МЧС.

«Могут», — заявил представитель спасательного ведомства в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

О взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области стало известно ранее 7 февраля. Сообщалось, что в результате обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. По последним данным, погибли пять человек.

В конце январе взрыв газа произошел в доме в городе Лукьянов Нижегородской области. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.