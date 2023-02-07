Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой возросло

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажке под Тулой возросло до пяти. Об этом со ссылкой на экстренные службы во вторник, 7 февраля, пишет «Интерфакс».

Еще два человека пострадали. По данным Telegram-канала Mash, взрывной волной зацепило и детский сад по соседству — там выбило окно, никто из дошкольников не пострадал.

ЧП произошло в городе Ефремове Тульской области. Сначала сообщалось экстренные службы сообщает о четырех погибших. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.

На месте работают оперативные службы. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

Ранее в сети появились кадры с места взрыва. На записи видно, что произошло частичное обрушение дома. Под завалами могут находиться люди.