Названо возможное место мощного взрыва в Сергиевом Посаде

«112»: взрыв в Сергиевом Посаде мог произойти на оптико-механическом заводе

Мощный взрыв мог произойти на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Такое место назвал Telegram-канал «112».

По предварительным данным, инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода. В сообщении также говорится, что при взрыве пострадали по меньшей мере шесть человек.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

Уже известно, что в местной администрации прокомментировали мощный взрыв, который произошел в Сергиевом Посаде. Тогда же представитель ведомства заявил, что причины происшествия сейчас выясняются.