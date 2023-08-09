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11:04, 9 августа 2023Россия

Названо возможное место мощного взрыва в Сергиевом Посаде

«112»: взрыв в Сергиевом Посаде мог произойти на оптико-механическом заводе
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Telegram-канал MASH

Мощный взрыв мог произойти на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Такое место назвал Telegram-канал «112».

По предварительным данным, инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода. В сообщении также говорится, что при взрыве пострадали по меньшей мере шесть человек.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

Уже известно, что в местной администрации прокомментировали мощный взрыв, который произошел в Сергиевом Посаде. Тогда же представитель ведомства заявил, что причины происшествия сейчас выясняются.

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    Варвара Кошечкина
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