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10:54, 9 августа 2023Россия

Стало известно о мощном взрыве под Москвой

«112»: в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв

Фото: Telegram-канал «112»

В городе Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, по одному из зданий ударил беспилотник.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла, добавляет Telegram-канал SHOT.

На снятом очевидцами ролике видно поднимающее в небо над городом облако дыма в форме гриба.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к столице.

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    Алан Босиков
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