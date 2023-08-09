Стало известно о мощном взрыве под Москвой

«112»: в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв

В городе Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, по одному из зданий ударил беспилотник.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла, добавляет Telegram-канал SHOT.

На снятом очевидцами ролике видно поднимающее в небо над городом облако дыма в форме гриба.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к столице.