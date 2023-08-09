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11:00, 9 августа 2023Россия

Мощный взрыв под Москвой попал на видео

Mash опубликовал кадры с места мощного взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеоролике видно, как в воздух поднимаются густые клубы дыма. По предварительным данным, все произошло на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

В результате взрыва в соседних от предприятия домах были выбиты окна. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.

О том, что в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв стало известно утром в среду, 9 августа.

Telegram-канал «112» писал, что по одному из зданий Загорского оптико-механического завода ударил беспилотник.

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    Анна Щербакова
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